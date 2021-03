Taavi Aas: tasuta ühistransporti ei lõpetata

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul ei ole tasuta ühistranspordi olukord nii hull, kui riigikontrolli hinnangust paistab. Foto: Raul Mee

Riigikontrolli hinnangul ei ole tasuta ühistransport täitnud eesmärki, kuid majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul, on projekt olnud siiski osati ka edukas. Aas tõi välja, et viimaste aastatega on peatunud bussisõitjate arvu vähenemine ning mõnes piirkonnas on sõitjate arv siiski ka tõusnud.

Aas tunnistas, et maakondlikute liinivõrkude probleemid tuleb siiski kindlasti üle vaadata. Lisaks tõi ta suurema probleemina välja, et liinivõrkude juhtimisse on kaasatatud liiga palju osapooli. Aas kinnitas, et riigikontrolli väljatoodud probleemidega juba tegeletakse.