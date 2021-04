Kohalike vastuseisu uutele projektidele paisutavad ka ettevõtjad ise

Tuulepark Läänemaal. Foto: Andras Kralla

Miks ikkagi on nii, et kogukonnad ei taha kodu lähedale uusi projekte rajada lubada ja kuidas sellest ummikust välja saada, sellest räägivad saates värskes saates Energiatund Fermi Energia juht Kalev Kallemets, Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ja Paldiskisse pump-hüdrojaama rajava Energiasalv Pakri juht Peep Siitam.

Saates on juttu sellest, milliseid vigu on ettevõtjad teinud kohalike kogukondadega suheldes, kas raha aitab arendusi kiirendada ja kelle vastutada on osapooli rahuldava tulemuseni jõudmine.