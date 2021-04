Kampaania "Pai" algataja: Eesti annetamiskultuuri ootab plahvatuslik areng

Kultuuripartnerluse sihtasutuse juht Meelis Kubits Foto: Erik Prozes

Kultuuripartnerluse sihtasutuse juhi Meelis Kubitsa sõnul on Eesti ühiskonna areng jõudnud sinnani, kus annetamine saab aina rohkemate ettevõtete ja inimeste seas igapäevaseks elu osaks.

Tervishoiutöötajate tänamiseks loodud kampaania "Pai" algataja Kubitsa sõnul räägib annetamise populariseerumise kasuks näiteks tõik, et uue põlvkonna ettevõtjate seas on ühiskonnale tagasiandmine loomulik ettevõtluse osa. Samas on 90ndatel alustanud tegijad jõudnud ikka, kus inimesed soovivad endast ka mingi jälje ühiskonda maha jätta.