Emöke Sogenbits: juhile ei tohi asjad lihtsalt tulla

Konkursi "Parim juht 2021" finalist, Hanza Mechanics Tartu ja Narva tehaste juht Emöke Sogenbits. Ta soovitab igale juhile väljapoole Eestit töötama minna – end nullist üles töötades saab juht lahti oma hirmudest. Foto: Andras Kralla

Värske Äripäeva Raadio saade "Juhi jutud" jätkab konkursi „Parim juht 2021“ finalistide tutvustamisega ja sel korral on külas Hanza Mechanics tehaste juht Emöke Sogenbits.

Saates tuleb juttu sellest, millised sündmused on viinud ta sinna, kus ta täna on ehk Hanza Mechanics tehaste juhiks, miks juhile ei tohi asjad lihtsalt tulla, aususest ja selle tähtsusest juhtimises, miks talle meeldivad pigem keerulised ajad juhtida ja paljust muust. Saatejuht on Rivo Sarapik.