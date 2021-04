Selgusid konkursi „Parim juht 2021“ finalistid: Margus Rink, Emöke Sogenbits ja Mart Mägi

Konkursi "Parim juht 2021" kolm finalisti. Coop Panga juht Margus Rink (vasakul), Statistikaameti juht Mart Mägi ja Hanza Mechanics Balti tehaste juht Emöke Sogenbits. Kes tänavu tiitli pälvib, selgub 14. mail Pärnu Juhtimiskonverentsil. Foto: Montaaž: Estel Eli

Konkursi „Parim Juht 2021“ kolm finalisti on masinatööstuse Hanza Mechanics Balti klastri juht Emöke Sogenbits, Coop Panga juht Margus Rink ja statistikaameti ning tulevane Eesti Posti juht Mart Mägi.

„Konkursi kolme nominendi seas on juhid, kes on julged otsuste tegemistel, selged sõnumi edastamisel ja inspireerivad inimesi mugavustsoonist välja astuma,“ kommenteeris valikut žürii liige, personalijuhtimise ühingu PARE juht Kärt Kinnas. Tema sõnul on kolm finalisti juhid, kes on keerulise koroona-aasta osanud pöörata võimaluste aastaks.