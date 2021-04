Margus Rinki karjääri kujundab üks näpukas, mis võinuks maksta miljoneid

Coop Panga juht Margus Rink räägib saates "Juhi jutud" sellest, kuidas ta tegi karjääri alguses Hansapangas vea, mis võinuks maksma minna miljoneid kroone ja karjääri, aga läks teisiti. "Mäletan, kuidas Indrek Neivelt (toonane Hansapanga juht - toim) mulle helistas ja kutsus enda juurde 12. korrusele. Mõtlesin, et see on viimane sõit siin majas," meenutas ta. Siiski sai ta uue võimaluse ja see on teda juhina palju kujundanud. Juhtimispisiku sai ta aga ema töötamist kõrvalt jälgides. Foto: Andras Kralla