Tulevikus hakkame nägema Airbnb-tüüpi kontoreid

Workplace Advisori abil saab inimene valida endale kontoris sobiva asukoha endale sobivate tingimustega. Foto: Erakogu

Äripäeva raadio sisuturundussaate külalised arutlevad tulevikubüroode üle. Kriisi tõttu on ettevõtted suuresti muutnud oma töökorraldust. Kas kontorihooned praegusel kujul on jätkusuutlikud? Kuidas näeb välja süsteem, mis aitab hallata uutmoodi büroopinda ja töökeskkonda?

Kui kontoripindu asutakse rentima inimesepõhiselt, tuleb arvestada kolme tehnoloogilise suunaga: energiasääst kokkuhoiu ja monitoorimise kaudu, hoone automaatika juhtimine ja süsteem, mis võimaldab inimesel valida just endale sobivad tingimused töölaua ümber. Viimast kutsub Schneider Electric Workplace Advisoriks. Mida see endast täpselt kujutab, kuidas see lähitulevikus töökohti mugavamaks muudab ja milliseid funktsioone sel veel on, kuuleb lähemalt juba saatest.

Tulevikubüroodest räägivad saates elektrienergia ja automaatika digitaalsete lahendustega tegeleva ettevõtte Schneider Electric Eesti müügiinsenerid Vahur Torim ja Uku Kerner ning tegevjuht Miko Siilivask.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

