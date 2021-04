Lõpuni lollikindlat IT-süsteemi pole olemas

IT-taristu ettevõtte Oixio teenustejuhi Vahur Parve sõnul on ettevõtete infotehnoloogia töökorras hoidmise kõrval oluline juurutada ka uusi tööpõhimõtteid. Foto: Äripäev

Infotehnoloogia on äri aluseks, sellest täna puutumata jääda on vägagi keeruline. Seda enam on oluline ettevõtetel teada, mis nende infotehnoloogia taristuga toimub ja milline on IT vajadus, nendib Äripäeva raadio sisuturundussaates IT-taristu ettevõtte Oixio teenustejuht Vahur Parve.

IT-taristu kõik osad on omavahelises seoses ja et tervik efektiivselt ja järjepidevalt saaks töötada, on vaja, et viimane kui üks osa korralikult töötaks saaks. Millised on infotehnoloogiaga seotud probleemid, millega tuleks pöörduda spetsialistide poole, millised on esimesed sammud, millest alustatakse, ja mida täpsemalt kujutavad endast Oixio töökoha, võrgu- ja serveriteenused, kuuleb saatest.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: