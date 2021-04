Andragoogid: ennastjuhtivaks õppijaks ei saa niisama hakata

Saates „Õppetundˮ tuleb andragoogika taustaga spetsialistidega juttu sellest, miks on täiskasvanuõpe kasulik personalijuhi, tippjuhi ja koolitaja seisukohast. Andragoogika tähistab Eestis tänavu oma 35. sünnipäeva.

Vasakult Elisa personalivaldkonna juht Kaija Teemägi, Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link ja Aeternumi koolitaja ja konsultant Kati Tikenberg

Külas on Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, Elisa personalivaldkonna juht Kaija Teemägi ning Aeternumi koolitaja ja konsultant Kati Tikenberg. Saate võtab kokku EPALE saadik Piret Maiberg-Nõu.

Link jagab, kuidas on andragoogika aidanud inimeste juhtimisel, tippjuhiks saamisel ja õppeasutuse töö korraldamisel. Teemägi võtab aga kokku selle, kuidas aitab andragoogika personalijuhi töös ning kuidas on see olnud kasulik juhtide ja spetsialistide arengu toetamisel. Tikenberg aga avab, mida annab andragoogiline haridus koolitajale ja õppijatele.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: