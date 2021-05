Kriisis pihta saanud Büroomaailm hakkab tervislikku mööblit müüma

Jüri Ross Büroomaailma laos Peterburi teel. Foto: Andres Haabu

Büroomaailma üks omanik ja tegevjuht Jüri Ross rääkis hommikuprogrammis, et tänasest kaduvate piirangute ootuses on ärevus suur. "Ma kardan, et külastatavus jääb madalaks. Inimesed on harjunud e-kaubanduses. Eks näeme," hindas ta. Ettevõte on kohanemiks ka uued ärisuunad otsinud.

