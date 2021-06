Milline erakonna valimisplatvorm töötab ja milline mitte?

Pilt on illustreeriv Foto: Liis Treimann

Sageli ei pruugi inimene ise kah aru saada, millega ta rahul pole. Ta üksnes teab, et ta pole rahul. Sestap peabki erakonna valimisplatvorm olema hästi sõnastatud, selgub seekordsest „Poliitikute töölaua“ saatest.

Ajendi valimisplatvormidest rääkida annab tõik, et nii EKRE kui sotsid on praeguseks oma programmidega välja tulnud ja võib öelda, et need erinevad üksteisest suuresti ka vormilt. Üks on läinud lühikeste ja löövate loosungite peale, teine selgitab pikemalt ja kaalutlevamalt.