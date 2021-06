Ellex Raidla juhtivpartner: juuras tuleks taastada tasuline õpe

Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper. Foto: ERIK PROZES, Raul Mee

Advokaadibüroo Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper rääkis, et õigusteaduse õppes on olukord hull juba pikemat aega. Tema sõnul on juuras osaline tasuline kõrgharidus väga vajalik.

Nõmper ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et juura on selline õpe, mis toob tasuliseõppe investeeringu pea alati tagasi. Ta rääkis, et tasuta kõrgharidusest on juura kõige rohkem kaotanud.