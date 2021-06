Eesti Pank kolmandat lainet riskina ei näe

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik. Foto: Raul Mee

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et keskpanga verivärske majandusprognoos kolmandat viiruse lainet arvesse ei võta ning suuremaid tagasilööke majanduses viiruse piirangute tõttu prognoos ei eelda.

Kaasik rääkis, et ebamäärasust on siiski palju. „Me siin keskpangas pole viroloogid,“ ütles ta. Kindlustunnet aitab süvendada käesoleva aasta ettevõtete tulemused ning Kaasiku sõnul on firmad juba kohanenud ning majandus tervikuna suudab piirangute tingimustes paremini toimida.