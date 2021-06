Eelarve defitsiit langeb tänu majanduskasvule kiiresti

Riigieelarve jääb tänavu ja tuleval kahel aastal oluliselt paremasse positsiooni, kui eelarvestrateegias kardeti, tõdes keskpanga president Madis Müller Foto: Raul Mee

Eesti majanduse erakordselt kiire taastumise tõttu võib praeguses riigieelarve strateegias kardetud sügav eelarvepuudujääk tulla vaat, et kordades väiksem, selgub keskpanga majandusprognoosist.

Kolmapäeva hommikul avalikustatud prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 5-8 protsenti. Sellel on ka kohene mõju eelarve puudujäägile: keskpanga ennustuste järgi on see tänavu, mil maksti suuri kriisitoetusi, 4,9% SKPst, tuleval aastal 2,3 ja ületuleval 2,2 protsenti.