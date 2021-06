Puidufirma finantsjuht: hinnatõusu taandumine võtab aega

Termopuidutootja Thermory tunneb ka ise praegu puidu hinnatõusu mõjusid. Foto: Andras Kralla

Kui Ameerika Ühendriikides on viimastel nädalatel hakanud puidu hinnad langema, siis Euroopas ei ole veel seda tunda, ütles termotöödeldud puiduga tegeleva Thermory finantsjuht Martin Kalle.

Kalle sõnul on siiski lootust, et hinnakriis rahuneb ka siin piirkonnas, kuid küsimus on pigem ajas. "Nii kiire hinnatõus ei ole kuskilt otsast jätkusuutlik," märkis Kalle Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis.