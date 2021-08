Bercmani juht: staatiline liikluskeskkond on peagi minevik

2016. aastal asutatud Bercman Technologies valmistab nutikaid ülekäiguradasid. Foto: Bercman Technologies

Isejuhtivad sõidukid muudavad oluliselt praegust liikluspilti ning see toob ka muutusi infrastruktuuris, mis seni on võrdlemisi mitteadaptiivne, rääkis Bercman Technologiesi juht Mart Suurkask.

"Ma nägin, et ega need isejuhtivad sõidukid üksinda hakkama ei saa. Siis ma leidsingi selle kokkupuutepunkti, et on ka aeg alustada infrastruktuuri nutistamisega, et üldse võimaldada isejuhtivate sõidukite laialdast levikut meie liikluskeskkonnas," rääkis Suurkask Äripäeva raadio saates "Tehnoloogiakompass" ettevõtte kujunemisloost.

Saates rääkisime pikemalt sellest, kuidas tehnoloogia muudab liiklust ja kuidas nutikad autod mõjutavad Bercmani ärisuundasid. Nii tuli ka jutuks, kui palju tehnoloogilised abivahendid liiklust juba praegu mõjutavad ja kui kaugel me selle arengu kasvukõveral oleme.

Samuti tuli saates juttu, millised on peamised tehnoloogilised väljakutsed, kas peamine kasu on surmade vältimine või saadavad andmed ja kas tulevik on utoopiline või düstoopiline.

Saates on külas nutikaid ülekäiguradasid valmistava Bercman Technologiesi juht Mart Suurkask ning Telia 5G programmi juht Margus Krupp.

Saatejuht on Priit Pokk.

Saadet toetab Telia.

