Valimistel tasub mõelda nagu investor

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 17. oktoobril. Foto: Andras Kralla

Peagi toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel tasub mõelda nagu investor, vahendas Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv ettevõtjate ootusi ja lootusi tulevaste kohalike omavalitsuste valimiste taustal.

See tähendab, et tuleks mõelda, nagu sa oleksid investeerinud kellessegi või millessegi, mingisse mõttesse või ideesse, ning see peaks sulle tulu tooma ja sinu igapäevaelu paremaks tegema.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099