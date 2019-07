Külm ja kontrolliv. Siiras ja aupaklik.

Mihhail Kõlvart Foto: Andras Kralla

Neli kuud ametis olnud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on jõudnud katseajal palju korda saata. "Alustame ühe projektiga, lähme lõpuni. Alustame teise projektiga, lähme lõpuni," ütleb Mihhail Kõlvart.

Ütlematagi on selge, et Mihhail Kõlvart on otsustes kiire ja jõuline, kuid rohkemat on tugeva enesekontrolliga Kõlvarti kohta raske tabada. Alustuseks aga aitab Mihhail Kõlvartit ja tema linnajuhtimist iseloomustada võrdlus eelmise linnapea Taavi Aasaga. Selles, et need kaks meest on juhtidena erinevad, ei kahtle Äripäevaga vestelnud poliitikutest ja Kõlvartiga kokku puutunud inimestest keegi.