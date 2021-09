Staažikas ettevõtja: liba-haiguslehed ahistavad tööandjat

Meie heaoluühiskonnas on juurdunud traditsioon, et osa inimesi ainult võtab ühiskonnalt, haiguslehest on kujunenud mugavustsooni minek, kirjutab Otepää Lihatööstus Edgar OÜ asutaja Maie Niit.

