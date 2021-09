Uudised

Valitsus kinnitas eelarve, kulud ületavad tulusid poole miljardi võrra

Peaminister Kaja Kallas saadab täna parlamenti valitsuse heaks kiidetud järgmise aasta riigieelarve. Foto: Liis Treimann

Valitsus kinnitas täna ja annab riigikogule üle 2022. aasta riigieelarve, mille kulude maht on 13,6 miljardit eurot, mis on tuludest poole miljardi jagu suurem.

2022. aasta riigieelarve tulude maht on 13,13 miljardit eurot, mida on 17 protsenti rohkem kui 2021. aasta riigieelarves koos lisaeelarvega, teatas valitsus. Kulude maht on 13,64 miljardit eurot, seda on tänavusest 3 protsenti rohkem. Investeeringuid tehakse 716 miljoni euro eest, mida on 250 miljoni euro võrra rohkem kui sel aastal. Eelarve struktuurne puudujääk on 2,6 protsenti, nominaalne puudujääk on 2,2 protsenti.

