Keit Kasemets: miljardilise rahasüsti tagajärjena ei pea kartma hinnatõusu

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. Foto: Andras Kralla

Eestile terendab Euroopa Liidust ligikaudu miljard eurot taaste- ja vastupidavusrahastust peaks aitama majandusel taastuda nii, et säiliks pikaajaline konkurents, märkis Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

Kasemets rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis kõlanud intervjuus, et mitmes valdkonnas on piisavalt palju ruumi investeeringuteks, mis ei too kaasa hinnatõusu.

