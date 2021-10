Tuntud tööstusfirma suuromanikud söövad oma sõnu

BLRT territoorium Tallinnas. Foto: Andras Kralla

Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud rääkisid saates "Luubi all", kuidas BLRT Grupi enamusaktsionärid liigutasid firmast välja hinnalist vara ja maksid suure ringiga dividende, mis paneb nüüd kahtluse alla nende vana ärisuhtumise. Kaotajad on aga jätkuvalt väikeomanikud.

Bermani-pere on alati rõhunud sellele, et dividendide laialijagamise asemel on oluline investeerida, mis tekitas kümmekond aastat tagasi leppimatu tüli väikeaktsionäridega, kes tahavad omanikutulu saada. Igal ettevõttel võiks olla õigus ise oma samme valida, aga Äripäeva hiljuti avastatud tehingud panevad Bermanite ärisuhtumist teise nurga alt vaatama.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099