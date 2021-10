Rismar Marmor: kui näitad müügis emotsioone, annad võimu käest

Minu parim parktika on vaadata kliendile kohtumisel silma ja proovida mõista, kuhu maani saab üksteise piire nihutada,“ avab Rismar Marmor müügiläbirääkimiste köögipoolt. Vasakul saatejuht Urmas Kamdron. Foto: erakogu

Usun, et hea kliendisuhe on nagu suhe naabriga: saad hästi läbi, aga iga päev ei pea külas käima, ütleb Õhtulehe Kirjastuse müügidirektor Rismar Marmor.

Enesedistsipliin läbirääkimistel on kõige alus: oma emotsioonide näitamine tähendab oma mõjuvõimust loobumist. „Professionaalsed läbirääkimised on kunst. Minu parim parktika on vaadata kliendile kohtumisel silma ja proovida mõista, mis on talle tähtis, ja kuhu maani saab üksteise piire nihutada,“ avab Marmor müügiläbirääkimiste köögipoolt saates „Juhtimislabor“.

