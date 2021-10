Väiketootja algul hullumeelseks peetud äri edeneb vuhinal

LHV: Coopi aktsia on ülehinnatud – aeg müüa

LHV on avaldanud uusima analüüsi Coop Panga aktsia kohta. LHV analüütikud toovad välja, et kuigi Coopi kasv vastab nende ootustele, on kolmanda kvartali kasvu ning kasumlikkuse näitajad pigem neutraalsed.

