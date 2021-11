Advokaat dilemmadest kriisis: vahel kaalub ühiskonna huvi üksikisiku tõe ja õiguse üles

Ellex Raidla advokaadibüroo advokaat Ants Nõmper. Foto: ERIK PROZES, Raul Mee

Ringkonnakohus otsustas, et antikehade olemasolu ei võrdsusta inimest vaktsineerituga. Kohtus valitsuse seisukohti esindanud advokaat Ants Nõmper selgitas, et kuigi Eesti inimestel on olemuses ajada taga oma tõde ja õigust, tuleb mõnel juhul ühiskonna huvid üksikisiku soovidest kõrgemale seada.

Nõmper arutles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas lahendada õigusvaidlusi, kus põrkuvad detailsed paragrahvid ja pidevas muutumises akadeemilised teadmised. Samuti andis ta ülevaate kohtuvaidlusest, kus inimesed nõudsid koroonaviiruse antikehade olemasolu võrdsustamist vaktsineerimisega.

