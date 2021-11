Iglucrafti tegevjuht: on tõeline väikemajade buum

Iglucraft tegevjuht Priit Kallas. Foto: Andras Kralla

Väikemajade ja saunade tootja Iglucrafti tegevjuht Priit Kallas rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, kuidas ühel hetkel oli ettevõtte laoseis nii tühi, et polnud enam klientidele isegi näidismaju ette näidata. „Halb tunne oli öelda klienditele, et kui tellid sauna, saad selle kätte alles järgmistel jaanidel,“ ütles Kallas.

Seega otsustas Kallas, et käsitöömajakesi valmistav Iglucraft peab oma tootmist suurendama ja ka uue tootmistehase rajama. Viimase püstipanemiseks võib kuluda mitu aastat, seega katsub Iglucraft praegu tootmismahtu suurendada olemasolevate pindade peal. See on aga paras väljakutse.

