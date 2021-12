Kaevandusjäägist saab mägede asemel teid ehitada

Eesti Energia kontsernis tekib põlevkivi kaevandamisel kõrvalsaadusena aheraine ehk lubjakivi, mida oleme harjunud nägema Ida-Virus aherainemägedena. Ent uuringute tulemusena on leitud, et see jääkmaterjal on edukalt kasutatav taristuehituses.

Eesti Energia kontsernis tekib põlevkivi kaevandamisel kõrvalsaadusena aheraine ehk lubjakivi, mida oleme harjunud nägema Ida-Virus aherainemägedena. Ent uuringute tulemusena on leitud, et see jääkmaterjal on edukalt kasutatav taristuehituses.