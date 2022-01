Kärmas saatuslikust karjääripöördest: läks kaua, enne kui ettevõtte südamest lahti lasksin

Aavo Kärmas juhib Enefit Greeni 2017. aasta suvest. Tunamullu pikendas Enefit Greeni nõukogu ta volitusi 2023. aastani. Foto: LIIS TREIMANN

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas meenutas Äripäeva raadio saates "Juhi jutud", et pani eelmise tippjuhiameti maha vastu tahtmist. "Läks päris kaua aega, enne kui ettevõtte südamest lahti lasksin," selgitas ta. Ometi on see olukord selline, millega iga juht peab tema sõnul arvestama.

Aavo Kärmase sõnul peaks juht ameti maha panema ja edasi liikuma, kui tal silmad enam ei sära ja tahtmist pole, sest kolleegid tunnevad selle ära. Kui ta nii sai toimetada oma esimesel juhtival tööl ettevõttes Viljandi Aken & Uks, siis eelmises ametis, Omniva juhatuse esimehe kohalt pidi ta taanduma nii ideede, töötajate kui ka nõukogu soosingu kiuste. "Ega see toona kerge olnud, palju-palju asju jäi tegemata, meil oli suurepärane meeskond ja läks päris kaua aega, enne kui ettevõtte südamest lahti lasksin," rääkis ta saates . "Olin seal ihu ja hingega asja juures." Päris pikka aega, kui Omnivast juttu tuli, rääkis ta ettevõttest ja selle meeskonnast endiselt meie-vormis.

