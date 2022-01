Energia hinnašokk läheb kalliks maksma, aga mitte asjata

Elektriliinid, elekter. Foto: Liis Treimann

Värskest Äripäeva raadio saatest "Energiatund" selgub, et tarbijaid šokeerinud energiahindadega kaasneb ka head ja vajalikku.

Mis see hea on ja mida oodata hindadelt sellel aastal ning hinnašoki järelmitest räägivad saates Swedbanki analüütik Liis Elmik, Taastuvenergia Koja juht Mihkel Annus ja Alexela juhatuse liige Marti Hääl. Saatejuht on Rivo Sarapik.

