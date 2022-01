Funderbeam tule all: investorite ootused kasvavad ja muutused tulevad

Funderbeami juht Kaidi Ruusalepp. Foto: Andras Kralla

Kasvuettevõtete börsi Funderbeami rajaja Kaidi Ruusalepp rääkis Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et portaal on investorite ootuste tule all – osa soovib rohkem kohalikke, teised välisfirmasid, osa rohkem kauplemist, osa rohkem pikaajalist investeerimist. "Oleme kõige avatum idufirma Eestis, siis on ka arvamusi hästi palju," märkis ta. "Investorite ootused on kasvanud, muutused peavad tulema."

Kaidi Ruusalepp rääkis, et on kaalutud, kas lüüa portaalis erinevates arengufaasides olevad ettevõtted erinevatesse kategooriatesse ja näiteks alustava ettevõttega ei saaks ega peaks kauplema. Lisaks tuli juttu portaali sissetulekutest, nende tugevusest ja investorite kriitikast portaalile. Viimast sõnastas investor Tauri Alas , kelle hinnangul on portaali risk ka portaal ise – kui suureks kasvada ei õnnestu, saab kaasatud raha otsa ning portaal võib tegevuse lõpetada.

