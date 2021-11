Veskimäed võtsid mitmekesi Standardi juhtimise üle

Standardi uus juht: "Me ei jää hätta ei Dubais ega Nairobis"

"Mis on kõige olulisem, on ikkagi see, et sul on piisav network. Kui isegi klient ütleb, kas te suudate näiteks Brasiilias teostada üht projekti, siis ütleme, et jah, andke meile kaks nädalat," rääkis Enn Veskimäelt värskelt juhirolli üle võtnud mööblitootja Standard uus juht Priit Tamm ettevõtte kasvuloost. "Me oleme suutnud üles ehitada mõistliku jaotusvõrgu, et me ei jää hätta ei Dubais ega Nairobis."