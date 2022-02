Biomajanduses oleme Skandinaaviast paarkümmend aastat maas

Tallinna Tehnikaülikooli puidulabori juhataja professor Jaan Kers. Foto: Toomas Kelt

Värskes saates "Mets ja majandus" teeme juttu biomajandusest, uutest puidupõhistest materjalidest ja meie võimalustest arendada kodumaist puidukeemiat ja biotööstust. Saatekülaliseks on Tallinna Tehnikaülikooli puidulabori juhataja professor Jaan Kers.

Võimalusi biomajanduse arendamiseks on meil küllaga, tõdeb Kers. Siiski ei saa me praegu rääkida suuremahulisest puidu keemilisest väärindamisest Eestis. Selles valdkonnas tegutseb küll 65 ettevõtet, kuid tootmismahud (välja arvatud Horizon Tselluloosi ja Paberi AS ja Estonian Cell AS) on tagasihoidlikud. Ka näiteks Graanul Biotechi tootmine on esialgu katsetehase faasis, VKG kavandatav biotoodete tehas on aga alles planeerimises.

Kuidas siis olukorda parandada? Jaan Kersi hinnangul tuleb esimeseks asjaks õiged sihid seada. „Nüüd peame me võtma riigi tasemel sihid ja hakkama biotehnoloogiate ja uute puidukeemia võimaluste osas strateegilise plaani alusel liikuma. Kindlasti tuleb seda järjekindlalt teha ja Põhjamaade näide on siinkohal väga hea, ses nemad on järjepidevalt sellesse valdkonda uskunud ja investeerinud,“ räägib Kers.

Saadet juhib metsamajandusuudised.ee toimetaja Toomas Kelt.

Kuula saadet siit: