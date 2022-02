Kliiniku juht: ka meditsiinis ei pääse hinnatõusust

Sportomedica kliiniku juhi Egle Masingu sõnul investeerib kliinik tugevalt spordimeditsiini ja päevakirurgiasse. Foto: Villi Hunt

Sportomedica kliiniku juhi Egle Masingu sõnul tajub kliinik mitmest proovikivist enim tööjõupuuduse mõju. Lisaks seistakse meditsiinisektoris teelahkmel – kas tõsta teenuste hindu, nagu teevad kõik teised, või jätta hinnad samaks, ent langetada palkasid.

"Me kõik ootame pikisilmi, millal haigekassa oma hindasid vastavalt kohendab, et ka arvutustesse, kuidas ühe ravijuhu hind kalkuleerub, ka see hinnatõus sisse arvestada," kommenteeris Masing Äripäeva raadio sisuturundussaates hindade tõusu ja selle lahendusi, et töötajate palkasid ei peaks puutuma.

Saates räägime Sportomedica kliiniku tegevjuhi Egle Masinguga kliiniku käekäigust ja ka katsumustest, millega tuleb praegusel eri kriiside ajal silmitsi seista. Kummutame ka müüdi, justkui oleks kliinikusse abi saamiseks oodatud vaid sportlased.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

