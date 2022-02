E-koolitused võivad olla soodsamad, kuid vajavad rohkem eeltööd

E-koolituste puhul ei saa alahinnata pildi kvaliteeti. Foto: Liis Treimann

Kas olete kindel, et teate täpselt, mis on e-koolitus või e-õpe? See ei pruugi ega pea tingimata olema vaid igav Zoomi-koolitus.

Paljudele on just koroonaaeg e-koolituste tähtsuse, eelised, aga paraku ka puudused esile tõstnud. Isegi need, kes kunagi varem polnud selle variandi peale mõelnud, olid sunnitud kodus olles ikkagi virtuaalselt end harima.

