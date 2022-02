Jüri Mõis: osa tobukesi osutus minust äris edukamaks

Ettevõtja Jüri Mõis usub, et kõik suured riskid on hiljaaegu me pea kohalt kadunud. Foto: Raul Mee

Millised on käesoleva aasta riskid, mida tasub silmas pidada, ja võimalused, millest kasu lõigata, räägivad Äripäeva raadio saates "Kuum tool" suurettevõtja ja investor Jüri Mõis ning insener, ettevõtja ja ingelinvestor Taavi Kotka. Seda nii ettevõtja kui investori vaatest.

Jüri Mõisa sõnul ettevõtjale inflatsioon meeldib ning hetkel elame me pigem heal ajal. "Majanduses tuleb leida kooskõla kolme huvigrupi vahel. Need on töötajad, omanikud ja kliendid. Praegu on eelisseisus omanikud ehk ettevõtete majandusnäitajad on väga head, kasumid on suured, mis tähendab, et ka palgatõus võiks olla veel suurem," kommenteeris Mõis hetkeolukorda.

