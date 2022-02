Mari-Liis Rüütsalu: investeerimishuvi on suur, oleks vaid, mida osta

Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu avaldas, milliseid riske näeb ta sel aastal. Foto: Andras Kralla

Ekspress Grupi juhi Mari-Liis Rüütsalu sõnul on kontsernil suur investeerimishuvi ülevõtmistesse, kuigi meedia pole valdkonnana suutnud Balti riikides investeeringuid väga ligi meelitada.

Rüütsalu märkis, et kuna digihiide võrreldes meediaettevõtetega õieti ei maksustata, siis tekitab see ebavõrdset konkurentsi, mille pärast on terve tööstusharu kannatanud mitu aastat.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099