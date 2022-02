Motichecki juht arenguvestlustest: mineviku tulemuste jõllitamine ei vii meid edasi

Motichecki juht Martin Rajasalu, saatejuht Elis Vaiksaar ja PlanPro juht Kalev Truusalu. Foto: Andres Laanem

Saatesarja “Bürootöö infopunkt” teises saates räägime personaliuuringutest. Miks me neid teeme, mida need ettevõttele annavad ja kui oluline on nende läbiviimisel kasutada nii digitaalseid platvorme kui ka üks ühele vestlusi.

Arutleme külalistega erinevate personaliuuringute vormide üle. Millise intervalli tagant on mõistlik personaliuuringuid läbi viia? Kuidas lihtsustavad digitaalsed platvormid arenguvestluste tegemist ning mida need täpsemalt annavad? Mida soovitavad spetsialistid personalijuhtidele arenguvestluste edukaks läbiviimiseks? Saate külalisteks on Motichecki juht Martin Rajasalu ning PlanPro juht Kalev Truusalu. Saadet juhib Elis Vaiksaar.

Saadet toetab tõlkebüroo Interlex.

Kuula saadet siit: