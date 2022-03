Saated

Miljardiideede testija soovitus: ära lepi halbade kompromissidega

Kalev Kaarna on Eduka Eesti konkursi kahel korral võitnud. Foto: Andras Kralla

Kui mitte leppida halbade kompromissidega, mis algsest mõttest eemale viivad, ning osata küsida ärgitavaid küsimusi, siis võib saavutada vägevaid asju, kinnitab riskifondis Superangel potentsiaalseid miljardiideid testiv Kalev Kaarna.

Läinud nädalal arvamuslugude konkursi Edukas Eesti mõttekoja üritusel ettekandega esinenud Kaarna tõi ärgitavate küsimuste kohta näiteid. Näiteks kui probleem on, et elanikkond vananeb ja pensionäride arv kasvab, siis võiks küsimus kõlada: kuidas teha nii, et pensionärid looksid pooled Eesti uutest kiiresti kasvavatest ettevõtetest?

