Magnetic MRO juht Risto Mäeots selgitab saates "Fookuses tark tööstus", et pandeemia oli tänasele ettevõtteid mõjutavale sõjaolukorrale ja sanktsioonidele nagu kerge eelmäng ning ettevõtted vajad just praegu nutikaid lahendusi, et ära kukkunud müügiga kohaneda. Foto: Andras Kralla