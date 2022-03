Varjatud puudusest teadlik kinnisvaramaakler võib tööst ilma jääda

Kui katus tilgub läbi, siis on see kinnisvara puudus. Kui aga müügilepingusse on kirja pandud, et katus tilgub läbi, siis on juriidiliselt tegemist kinnisvara omadusega, rääkisid eksperdid saates "Triniti eetris". Foto: Panthermedia/Scanpix

Kui kohtus on võimalik tõendada, et kinnisvara puudusega seotud infot on maaklerile antud ja ta on teadlikult jätnud tulevasele kliendile selle info edastamata, siis on võimalik müüjale esitatud kahjunõue edastada ka maaklerile, sest ka maakleri ja müüja vahel on sõlmitud käsundusleping, rääkis vandeadvokaat Virge Murak saates „Triniti eetris“.

Kinnisvarabüroo 1Partner elamispindade tegevjuht Meelis Ränk tunnistas, et kinnisvara puuduse varjamise ilmsiks tulekul võidakse maakler välja heita maaklerite kutsekojast. Ränk lisas, et sisuliselt ei ole maakleril võimalik enam üheski meeskonnas või ettevõttes tööd teha, sest mainekahju on tekkinud ja sisuliselt saab inimese karjäär maaklerina otsa.

Räägime saates varjatud puudustega seotud õigusmuredest kinnisvara puhul. Saates tuuakse värvikaid näiteid varjatud puuduste liikidest ja konfliktsete olukordade võimalikest lahendustest. Samuti arutleme selle üle, milline on kinnisvaramaakleri vastutus puuduste avastamisel ja probleemide lahendamisel. Lõpetuseks jagatakse soovitusi, millele tähelepanu pöörata, et kinnisvara ostmine ja müümine kulgeks lisaprobleemideta.

Külas on kinnisvarabüroo 1Partner elamispindade tegevjuht Meelis Ränk ja Triniti vandeadvokaat Virge Murak. Saadet juhib Gregor Alaküla.

