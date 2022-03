Olukord üüriturul: kolmetoalisele Õismäe korterile 40 tahtjat

Uus Maa juhatuse esimehe Jaanus Lauguse sõnul on korterite järjekord järjest pikenev. Foto: Eiko Kink

Uus Maa kinnisvarabüroo spetsialistid kirjeldavad saates sõja mõjusid kinnisvaraturule ning jagavad ka ennustusi. Räägime, miks võib ees oodata väga tõsine uute korterite defitsiit ja kuhu soovitakse uues olukorras osta suvekodu.

Esinenud olukord, kus kolmetoalisele Õismäe korterile oli 40 tahtjat, ei jää ilmselt üksikjuhtumiks: arutame, mida võiks investor praeguses olukorras teha, kus alumise otsa hindadele on suur surve. Kõne alla tulevad ka riigi võimalikud garantiid üürileandjatele põgenikele eluaseme üürimiseks ning uurime, kas prevaleeriv on endiselt soov põgenikke aidata, tehes üürimiseks sooduspakkumisi, või hakkab see periood läbi saama.

Lisaks räägime ka ostu-müügiturust ning seda ka majade-kruntide osas ning peatume hoonete küttekuludel – selgitame, milliseid alternatiive otsitakse Vene gaasile.

Saatekülalised on Uus Maa juhatuse esimees Jaanus Laugus ning analüütikud Risto Vähi ning Igor Habal. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuula saadet siit: