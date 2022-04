Analüütik koduostjale: mingit hinnalangust ei paista

Üüriturul on tekkimas 2–3toaliste korterite põud

Ukrainast saabunud ligi 20 000 põgenikust osa on leidnud juba tee kinnisvaraportaalidesse, et hankida endale sobiv pikaajaline elupaik. Kui ühekuuline riigi antav hotellimajutus suuremal hulgal saabunutel läbi saab, on oodata veelgi pingelisemat jahti üürikorteritele.