Madis Toomsalu ideede plahvatustest: peab vaatama, et ise surma ei saa

Madis Toomsalu juhib LHV gruppi 2016. aasta sügisest. Saates "Juhi jutud" tuleb juttu ka saatuslikust telefonikõnest, kus LHV üks asutaja Rain Lõhmus seda ametit talle pakkus, mis olid kaalutluskohad ja kuidas panka praktikale läinust pangagrupi juht välja on kasvanud. Foto: Andras Kralla

Värskes Äripäeva raadio saates "Juhi jutud" on külas konkursi „Parim juht 2022“ finalist, LHV grupi juht Madis Toomsalu, kellega on juttu sellest, kuidas pooleli jäänud ülikoolihariduse ja olematu CVga finantshuvilisest on saanud pangagrupi juht. See on pangagrupp, mida LHV üks asutaja Rain Lõhmus nimetab piraadilaevaks.

Saatest selgub, millist kujundit oma organisatsiooni kohta Madis Toomsalu ise kasutaks, mida peab üldse tegema pangagrupi juhi saamiseks, mis on tema juhtimiskäekiri, miks tal enda sõnul autoriteete pole, miks tal ükski lõuna vahele ei jää ja kuidas panna uued ideed organisatsioonis plahvatama nii, et need endale kahju ei tee. Saatejuht on Rivo Sarapik.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev