Eksperdid: kalatoodete hinnaralli ei kesta lõputult

Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liidu juhatuse esimees Martin Liiv (vasakul) ja Eesti Kalaliidu juht Valdur Noormägi kinnitavad, et raskustele vaatamata on kodumaisel kalakasvatusel potentsiaali. Foto: Juuli Nemvalts

Eesti Kalaliidu juht Valdur Noormägi ütles kõrget kalahinda kommenteerides, et hinnatõusust, eriti punase kala kõrgest hinnast, ei ole rõõmu ühelgi kalatöötlejal ega ostjal.

„Võib-olla tunnevad sellest kõige rohkem rõõmu ehk Norra kalakasvatajad,” lisas Noormägi.

Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liidu juhatuse esimees Martin Liiv sõnas, et kui rääkida Eesti turust ja Eesti kalakasvatajast, siis praegusel perioodil neil valmistoodangut väga pakkuda ei ole.

„Samas hindadest rääkides peame vaatama, milline on punase kala börsihind, praegu on see 13–14 eurot. Börsihind dikteerib seda, millise hinnaga liigub lõhe ja forell Eestis,” rääkis Liiv. Kala hinda ei saa tema sõnul aga lõputult tõsta, kuna siis hakkab müügimaht langema. Ta rääkis, et niikaua kui kana- ja sealiha on poes kättesaadava hinnaga ja soodsamad, siis tehakse valikuid just rahakotist lähtuvalt.

Kui palju Vene-Ukraina sõda meie kalatööstust ja kalatoodete kättesaadavust on mõjutanud ja millised tegurid kalakasvatust Eestis pidurdavad, saab kuulata saatest "Kasvupinnas".

Kuula siit: