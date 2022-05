Kahju tekitanud toode võib viia tootja äri põhja

PZU Kindlustuse vastutuskindlustuse valdkonnajuht Argo Argel selgitas saates, et toote puuduseks võib olla ka see, kui etiketilt on oluline teave puudu või kokkupanemisjuhend vigaselt koostatud. Foto: Sven Kiloman

Kes kvalifitseerub tootjaks, millised riskid kaasnevad tootjavastutusega ning kuidas neid maandada, on fookuses värskes Äripäeva raadio sisuturundussaates.

Tootjavastutus on riskivastutus ehk sõltumata sellest, kas tootja on otseselt süüdi selles, et vigane toode tekitas kahju või mitte – ta vastutab ikkagi. Oluline on teada, et lisaks toote valmistajale on tootjaga võrdustatud ka toitlustusteenuse osutajad, maaletoojad, tooraine müüjad ja kõik, kes tootel oma nime presenteerivad.

Olenevalt vigase toote tõttu tekkinud kahju ulatusest võib kindlustuse olemasolu määrata selle, kas ettevõte üldse suudab jätkata tegevusega või mitte.

PZU Kindlustuse vastutuskindlustuse valdkonnajuht Argo Argel toob saates näiteid tekkinud kahjudest ning viitab ka kasulikule andmebaasile nimega Rapex, kuhu lisatakse tagasikutsumisele kuuluvate toodete nimekiri.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

