Andres Sutt: Web3 arendajad, tulge aga kõik Eestisse!

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ootab Eestisse aina rohkem digiinnovatsiooni ning Web3-l on tema arvates suur potentsiaal. Foto: Liis Treimann

Web3 on internetiajastu viimane kuum märksõna ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt arvab, et sellest võimalusest tuleb kindlasti Eestil kinni haarata.

Uus veebiinnovatsioon võiks ministri sõnul just Euroopas sündida ja veel parem, kui see juhtuks Eestis. "Kõige olulisem asi, mida teha saame, on selge sõnum, et Web3 entusiastid on siia oodatud arendama, sisu looma," ütles Sutt Äripäeva hommikuprogrammis.

