Välisinvestorid on Eestiga rohkem rahul, kuid pole kedagi palgata

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, tööandjate keskliidu juht Arto Aas, EASi välisinvesteeringute keskuse direktor Joonas Värto, Tartu Ülikooli majandus- ja ärijuhtimise professor Urmas Varblane, Eesti Välisinvestorite Nõukogu juhatuse aseesimees Heikki Mäki. Foto: Andras Kralla

Nii nagu kohalikel ettevõtjatel, on Eestis tegutsevatel välisinvestoritel küllaltki sarnased mured, kinnitas nende seas tehtud uuring: pole piisavalt töötajaid, kimbutavad kallid elektriarved ning geopoliitiline olukord paneb kukalt kratsima, tarneahelast rääkimata. Eksperdid näevad aga probleemides võimalusi.

Eesti Välisinvestorite Nõukogu korraldatud uuringu tulemuste üle arutlenud paneeldiskussioonis kinnitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, et pärast Soome ja Rootsi otsust liituda NATOga ei pea tegelikult geopoliitilise olukorra pärast muretsema, sest siinne piirkond pole varem nii turvaline olnud. "See on fakt. Kui keegi otsib parimat kohta, kuhu investeerida, on see siin naabruskonnas."

