Sõda Ukrainas pole välisinvestoreid Eestist eemale peletanud

Välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto Foto: Andras Kralla

"Välisinvestorid muretsevad, ent on kahe jalaga maa peal. Neil on palju küsimusi, millele meie peame vastuseid saama," rääkis EASi välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto Äripäeva hommikuprogrammis sellest, kuidas on Ukraina sõda mõjutanud Eesti investeerimiskliimat ja kuidas meelitada siia uusi investoreid.

On tõsiasi, et riigikaitsega tegelevad asutused püüavad näidata olukordi hullemana, et meie abivajadust vajadusel tõsiseltvõetavana näidata. Välisinvesteeringute keskus püüab aga Eestist jällegi positiivset kuvandit jätta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev