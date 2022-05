Ehitusmaterjalide tootjad hoiavad kümne küünega optimismist kinni

Kortermajade ehitus. Foto: Andras Kralla

Ehitusmaterjalide tootjad püüavad tänavu hoida kasumlikkust eelmise aastaga samal tasemel. „Püütakse leida kasumlikkuses puhvrit, et siis kui peaks minema olukord halvemaks, oleks mille peal vastu pidada,“ ütles Äripäeva infopanga konkurentsraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Kõiv rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et paljud ehitusmaterjalide tootjad plaanivad tõsta tehtavate investeeringute mahtu. Samuti on Kõivu sõnul näha, et sektoris on suure palgatõusu hari ületatud ja toimub palgaralli rahunemine.

