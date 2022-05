Hepsori juht: ostjad on hinnatõusu vastu võtnud

Tootjad: tänane euroaluste süsteem vajab kiiresti uut lahendust

Pole vist tootmisettevõtet, kus ei oleks probleeme euroalustega. Need kaovad, on kaalult rasked, kipuvad lagunema, puitaluste hind on kerkinud kordades, nende pealt tuleb maksta aktsiisitasu ja kliendid nõuavad suuri kaoprotsente, seega on kogu süsteem ammu ajale jalgu jäänud. Lahendus oleks võtta kasutusele plastaluste ringmajandusteenus, mida veopakendite ringlusteenuseid pakkuvad ettevõtted juba mujal maailmas pakuvad. Millise võidu see tootjatele ja jae kauplejatele toob?

Pole vist tootmisettevõtet, kus ei oleks probleeme euroalustega. Need kaovad, on kaalult rasked, kipuvad lagunema, puitaluste hind on kerkinud kordades, nende pealt tuleb maksta aktsiisitasu ja kliendid nõuavad suuri kaoprotsente, seega on kogu süsteem ammu ajale jalgu jäänud. Lahendus oleks võtta kasutusele plastaluste ringmajandusteenus, mida veopakendite ringlusteenuseid pakkuvad ettevõtted juba mujal maailmas pakuvad. Millise võidu see tootjatele ja jae kauplejatele toob?